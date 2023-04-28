Kamuda dev istihdam seferberliği! Kamuya 106 bin 333, özel sektöre 127 bin 878 personel alınacak

Kamu kurumları ve özel sektör, personel alımı için harekete geçti. Bakanlıklar sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Önümüzdeki bir ay içerisinde 234 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Bunlardan 106 bin 333'ü ise kamudan olacak. Peki hangi bakanlığa, hangi branşta kaç alım yapılacak?

6 BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak! Bunun için başvurular 2-6 Mayıs'ta

Adalet Bakanlığı: 22 bin 120 personel alımı için ilan açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 3 bin 220 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 3 bin 431 personel alacak

Sağlık Bakanlığı: 42 bin 500 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı: 30 bin 62 personel ataması yapılacak