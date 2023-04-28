28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kamuda dev istihdam seferberliği! Kamuya 106 bin 333, özel sektöre 127 bin 878 personel alınacak

Kamuda dev istihdam seferberliği! Kamuya 106 bin 333, özel sektöre 127 bin 878 personel alınacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 10:19
Güncelleme:28.04.2023 10:19
Kamu kurumları ve özel sektör, personel alımı için harekete geçti. Bakanlıklar sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Önümüzdeki bir ay içerisinde 234 binden fazla yeni istihdam sağlanacak. Bunlardan 106 bin 333'ü ise kamudan olacak. Peki hangi bakanlığa, hangi branşta kaç alım yapılacak?

6 BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak! Bunun için başvurular 2-6 Mayıs'ta

Adalet Bakanlığı: 22 bin 120 personel alımı için ilan açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 3 bin 220 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 3 bin 431 personel alacak

Sağlık Bakanlığı: 42 bin 500 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı: 30 bin 62 personel ataması yapılacak

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamuda dev istihdam seferberliği!
Kamuda dev istihdam seferberliği!
Milyonlara 1 Mayıs müjdesi!
Milyonlara 1 Mayıs müjdesi!
Memura büyükşehir tazminatı
Memura büyükşehir tazminatı
6 milyon emekliye yeni müjde
6 milyon emekliye yeni müjde
Esnafa 5 puanlık prim teşviki
Esnafa 5 puanlık prim teşviki
Akkuyu dışa bağımlılığı azaltacak
Akkuyu dışa bağımlılığı azaltacak
Çiftçilerin su kullanımına %50 destek
Çiftçilerin su kullanımına %50 destek
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hangi kurum kaç kişi alacak?
Hangi kurum kaç kişi alacak?
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Türkiye enerjide yeni bir sayfa açıyor!
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Et ve Süt Kurumu fiyat sabitledi
Daha Fazla Video Göster