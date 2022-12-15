15 Aralık 2022, Perşembe
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Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak?
Son dakika haberleri… Kamuda çalışan işçilerin 2022 yılı son ikramiyeleri 16 Aralık'ta yatacak. Peki kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.