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Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak?

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 09:47
Son dakika haberleri… Kamuda çalışan işçilerin 2022 yılı son ikramiyeleri 16 Aralık'ta yatacak. Peki kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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