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Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Yeni maaşlar ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 10:29
Yaklaşık 700 bin kamu işçisine yapılacak maaş zammı için artık son viraja girildi. İşçi ve işverenin, 1 Mayıs'tan önce anlaşması bekleniyor. İşverenin teklifi yüzde 40. İşçiler ise en az yüzde 45 zamma ek olarak refah payı istiyor. Peki pazarlıkta gelinen son nokta ne? Temmuz zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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