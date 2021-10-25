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Kamu bankalarının faiz indirimi konut satışlarını nasıl etkileyecek?

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 12:26
Güncelleme:25.10.2021 12:27
Merkez Bankası geçen yaptığı Para Politikas Kurulu toplantısında faizleri yüzde 18’den yüzde 16’ye düşürdü. Bu gelişmenin ardından kamu bankaları konut ve ticari kredilerde indirme gitti. Konut kredileri yüzde 1,29’a geriledi. Bu gelişme vatandaşa nasıl yanşayacak? Konut satışları nasıl etkilenecek? Vatandaşlar yatırımlarını nasıl değerlendirmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya değerlendirdi.
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