06 Eylül 2021, Pazartesi
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İzmir’e Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruluyor! 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan projenin ülke ekonomisine katkısı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.