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İzmir’e Batı Anadolu Serbest Bölgesi kuruluyor! 20 bin kişiye istihdam sağlayacak

A Haber
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Giriş: 06.09.2021 13:12
Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak. Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan projenin ülke ekonomisine katkısı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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