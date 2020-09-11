Son dakika haberi... İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.