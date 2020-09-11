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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

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Giriş: 11.09.2020 10:14
Güncelleme:11.09.2020 10:50
Son dakika haberi... İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haberde yanıtladı İSTİFA EDİP İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI? BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) AVANTAJLI MI? ALTIN ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ? VATANDAŞ SORDU FARUK ERDEM A HABER'DE YANITLADI

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