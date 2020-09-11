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Haberler Galeri İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 11:00
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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Bireysel Emeklilik sistemi (BES) avantajlı mı? Kaç lira yatırmak gerekiyor? Krediyle alınan konut ödemeler devam ederken satılabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeliyiz? Vatandaşlar merak ettiği soruları sordu Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o sorular ve yanıtları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

*Benim iki tane evim var. Birisini kiraya verdik. Acaba bu kiralar için vergi ödememiz gerekiyor?

-Kira gelir vergisi var her yıl Mart ayında bunun beyannamesi veriliyor. Bu yıl evinizi kiraya verdiniz gelecek yıl 2021 yılında 2020'de elde ettiğiniz kira geliri ile ilgili vergi dairesine beyannamede bulunuyorsunuz. Fakat eğer bu evle ilgili bazı masraflarınız olmuşsa bunları da vergiden düşüyorsunuz.

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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

*3,5 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip çıkmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşı olmak için ne yapabilirim?

-İşsizlik maaşı almak için 1. şart şu kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız lazım. İstifa ederseniz maalesef işsizlik maaşı alamıyorsunuz. 2. şart son 3 yılda en az 600 gün priminiz olacak. Son 120 gün de aynı iş yerinde olacaksınız.

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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

*Kredi kartı ücretlerinde bir sınır yok mu? Bunu ödemek zorunda mıyız?

-Bankaların aldığı ücretle masraflarla ilgili bir sınırlama getirildi. 50-60'dan 10-15'e düşürüldü. Kredi kartı ücreti de bunların içinde kaldı. Kredi kartı ücreti bankalar alıyorlar. Alacaklar ama bir şartla banka siz isterseniz size ücretsiz kart vermek zorunda.

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İstifa edip işsizlik maaşı alınır mı? Bireysel Emeklilik sistemi BES avantajlı mı? Altın alırken neye dikkat etmeli? Vatandaş sordu Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

*İşten ayrılan birisi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

-Çalışanlar hastanelere gidip provizyon alıyorlar ve ücretsiz yararlanıyorlar. İşten ayrıldığınız zaman 10 gün daha yararlanabiliyorsunuz. Bir şey daha var son 1 yıl içinde 90 gün priminiz yatmışsa yani 3 ay bir 90 gün daha veriyorlar. İşten ayrılan birisi 100 gün daha çalışmadan sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.