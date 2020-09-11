*Benim iki tane evim var. Birisini kiraya verdik. Acaba bu kiralar için vergi ödememiz gerekiyor?

-Kira gelir vergisi var her yıl Mart ayında bunun beyannamesi veriliyor. Bu yıl evinizi kiraya verdiniz gelecek yıl 2021 yılında 2020'de elde ettiğiniz kira geliri ile ilgili vergi dairesine beyannamede bulunuyorsunuz. Fakat eğer bu evle ilgili bazı masraflarınız olmuşsa bunları da vergiden düşüyorsunuz.