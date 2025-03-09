İşte bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam!

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla emekli ikramiyelerinde artış için çalışmalar sürerken, 1000 TL'lik artışla birlikte ikramiyelerin 4000 TL'ye yükseleceğine dair kulisler güçleniyor. AK Parti içinde yapılan toplantılarda, 500 TL ile 2000 TL arasındaki artış senaryoları değerlendirildi. Ancak 1000 TL'lik artışın, bütçeye yaklaşık 135 milyar TL ek maliyet getireceği ve bu alternatifin öne çıktığı bildiriliyor. Bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenmesi planlanırken, kesin artış miktarının yarın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...