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İstanbul'da öğrenciye ev sahibi zulmü! Bu eve 6 bin 500 TL kira istediler

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Giriş: 23.08.2022 08:53
Güncelleme:23.08.2022 08:53
İstanbul'da kira fiyatlarındaki artışı bazı ev sahipleri fırsata çevirdi. Daireler, hatta dükkanlar bölünerek oda oda kiraya verilmeye başlandı. İstanbul'da vicdansız ev sahiplerinin öğrencilere yaptığı kira zulmünü gözler önüne serili. Bir kedinin bile yaşayamayacağı eve 6.500 TL, sobalı eve 4.500 TL kira isterlerken, 350 bin TL'ye dahi kiralık ev var.
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