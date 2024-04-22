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İstanbul'da dönüşüm için dev destek! İstanbullu destekten nasıl yararlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Orta Vadeli Program'da 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun uzmanına sordu.
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