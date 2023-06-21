İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? Asgari ücret ile neler değişti?

Dün milyonların beklediği sorununun yanıtı belli olmuştu. Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücret rakamı pek çok kalemi de etkiliyor. Onlardan biri de işsizlik maaşı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.

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