21 Haziran 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? Asgari ücret ile neler değişti?
Dün milyonların beklediği sorununun yanıtı belli olmuştu. Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücret rakamı pek çok kalemi de etkiliyor. Onlardan biri de işsizlik maaşı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.