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İsrail-Filistin gerilimi petrol fiyatlarını artırdı! Petrol ve altın fiyatlar nasıl olur?

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 17:05
İsrail - Filistin gerilimi petrol fiyatlarını artırdı. Petrol ve altın fiyatları ne olur? Borsa nasıl etkilenir? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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