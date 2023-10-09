İsrail-Filistin gerilimi petrol fiyatlarını artırdı! Petrol ve altın fiyatlar nasıl olur?

İsrail - Filistin gerilimi petrol fiyatlarını artırdı. Petrol ve altın fiyatları ne olur? Borsa nasıl etkilenir? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.

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