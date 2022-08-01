İslam Memiş'ten altın için flaş sözler! Hangi alana yatırım yapılmalı! Canlı yayında vatandaşlara flaş çağrı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında altın ve dolar piyasalarına ilişkin yorumlarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyada gıda ve emlak fiyatlarının şu an çok ucuz olduğunu söyleyen Memiş, vatandaşlara hangi alana yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. Altın fiyatlarını da değerlendiren Memiş "Vatandaşın kurtuluş reçetesi altındır" ifadelerini kullandı. Altın almayı düşünmeyenlerin büyük gaflet içinde olduğunu söyleyen Memiş, dünyada insanların ileride para dahi biriktiremeyeceğini ifade etti. İşte detaylar...