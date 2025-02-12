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İşkur Gençlik Programı için başvurular başladı! Müjde hayata geçti

İşkur Gençlik Programı için başvurular başladı! Müjde hayata geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 15:20
Üniversite öğrencileri tarafından heyecanla beklenen "İşkur Gençlik Programı" başvuruları başladı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği programa, İşkur Gençlik platformu ya da İşkur mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor?
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İşkur Gençlik Programı için başvurular başladı! Müjde hayata geçti
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