İşkur Gençlik Programı için başvurular başladı! Müjde hayata geçti

Üniversite öğrencileri tarafından heyecanla beklenen "İşkur Gençlik Programı" başvuruları başladı. Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği programa, İşkur Gençlik platformu ya da İşkur mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor?

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