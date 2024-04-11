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İş dünyası İsrail’e yaptırıma nasıl yaklaştı? İsrail’e ihracat kısıtlamasına tam destek

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 15:41
Türkiye'nin İsrail'e yönelik yaptığı ihracat sınırlamasına iş dünyasından destek geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, "Devletimizin yanındayız" mesajı verirken İstanbul Ticaret Borsası ise kararın "İnsani duruşun bir gereği" olduğunu bildirdi.
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