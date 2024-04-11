İş dünyası İsrail’e yaptırıma nasıl yaklaştı? İsrail’e ihracat kısıtlamasına tam destek

Türkiye'nin İsrail'e yönelik yaptığı ihracat sınırlamasına iş dünyasından destek geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, "Devletimizin yanındayız" mesajı verirken İstanbul Ticaret Borsası ise kararın "İnsani duruşun bir gereği" olduğunu bildirdi.

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