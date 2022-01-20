İkramiye tarihleri belli oldu! 700 bin işçiye ilk ikramiye | Kim ne kadar alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Kamudaki işçilere ilave ikramiye ödemeleri 28 Ocak’ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin en düşük ikramiyesi 8.673 TL oldu. Ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Kim ne kadar ücret alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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