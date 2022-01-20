20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İkramiye tarihleri belli oldu! 700 bin işçiye ilk ikramiye | Kim ne kadar alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

İkramiye tarihleri belli oldu! 700 bin işçiye ilk ikramiye | Kim ne kadar alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 09:51
Son dakika haberi... Kamudaki işçilere ilave ikramiye ödemeleri 28 Ocak’ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin en düşük ikramiyesi 8.673 TL oldu. Ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Kim ne kadar ücret alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi rekor! İşte 1 aylık rakamlar
Tarihi rekor! İşte 1 aylık rakamlar
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Memur ve emekliye ek zam Meclis’ten geçti
Memur ve emekliye ek zam Meclis’ten geçti
Tarımda led aydınlatma dönemi!
Tarımda led aydınlatma dönemi!
Tüketiciye koruma zırhı geliyor!
Tüketiciye koruma zırhı geliyor!
2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı
2 yıl sonra devlette! İşte ekonomiye katkısı
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
BAE ile swap anlaşması
Market karteli! Aklımızla dalga geçtiler
Market karteli! Aklımızla dalga geçtiler
EYT’de 5’li çözüm nasıl olacak?
EYT’de 5’li çözüm nasıl olacak?
TOGG’dan yerli otomobil paylaşımı
TOGG'dan yerli otomobil paylaşımı
Daha Fazla Video Göster