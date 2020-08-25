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Hükümet Giresun için harekete geçti! Mücbir sebep desteği nedir? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

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Giriş: 25.08.2020 15:07
Güncelleme:25.08.2020 15:55
Sel felaketi yaşayan Giresun için hükümet harekete geçti ve selden etkilenen vatandaşlara mücbir sebep desteği verme kararı aldı. Bu kararları Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu. Peki bu kararlar neler? Mücbir sebep desteği ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Sel felaketi yaşayan Giresun için hükümet harekete geçti ve selden etkilenen vatandaşlara mücbir sebep desteği verme kararı aldı. Bu kararları Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu. Peki bu kararlar neler? Mücbir sebep desteği ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Öte yandan ekonomi gündemindeki diğer konular hakkında da konuşan Faruk Erdem, ağustos ayında yükselen kapasite kullanımı ve reel kesim güveni rakamlarını değerlendi. Erdem, kapasite kullanımının artmasının daha fazla makine kullanımı, üretimin daha da artması anlamına geldiğini söyledi. Bu rakamların pozitif büyümenin göstergesi olduğunu ve yıl sonunu da pozitif olarak kapatılacağının göstergesi anlamına geldiğini söyledi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Salgın dönemi sonrası normalleşmeye geçen işletmelere verilen destekler bugün (25 Ağustos) itibariyle başladı. İş verenlere 12 milyar TL destek sağlanacak.

15 MİLYON TURİST VE 11 MİLYAR DOLAR GELİR

Salgın kısıtlamalarının kontrollü şekilde kaldırılması ve yurt dışı uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla turizm sektörü yeniden canlandı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erdem, Türkiye'nin Ocak-Temmuz arasın dönemde 5,4 milyon turistin ağırlandığını ve sezon sonu ise 15 milyon turistin ve 11 milyar dolar gelirin hedeflendiğini söyledi.

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