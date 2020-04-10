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Hazineye ait tarım arazileri çiftçilerin kullanımına açılıyor | Video
İLK ETAPTA 9 MİLYON METREKARE
Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.
KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.
YAZLIK EKİLİŞLERLE ÜRETİM ARTTIRILACAK
Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak.
ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK
Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.
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