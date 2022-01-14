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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

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Giriş: 14.01.2022 08:44
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını fakat 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söyledi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat ürününde çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini ifade etti.
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