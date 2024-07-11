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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 14:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da TÜSİAD YİK toplantısında Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek konuşmasında "Rezervlerde tarihi düzelmeyle karşı karşıyayız." dedi. Bakan Şimşek enflasyon mesajı verdiği konuşmasında "Enflasyonda en zoru geride kaldı. Kolay bir süreç değil. " ifadelerini kullandı.
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