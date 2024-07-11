11 Temmuz 2024, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'da TÜSİAD YİK toplantısında Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek konuşmasında "Rezervlerde tarihi düzelmeyle karşı karşıyayız." dedi. Bakan Şimşek enflasyon mesajı verdiği konuşmasında "Enflasyonda en zoru geride kaldı. Kolay bir süreç değil. " ifadelerini kullandı.