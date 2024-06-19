19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 16:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için İngiltere'de. Şimşek milyarlarca doları yöneten Avrupalı yatırımcılarla görüşmelerde bulunacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek İngiltere’de
Bakan Şimşek İngiltere'de
Bodrum’un nüfusu 1 milyona ulaştı
Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı
Mardin’de bayramda hasat dron ile görüntülendi
Mardin'de bayramda hasat dron ile görüntülendi
Antalya’da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı
Antalya'da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı
Asırlık değirmenler zamana yenik düşüyor
Asırlık değirmenler zamana yenik düşüyor
Ünlü tatil merkezi Çeşme’ye bayram piyangosu
Ünlü tatil merkezi Çeşme'ye bayram piyangosu
Bakan Şimşek: Enflasyonda iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyonda iyileşme sürüyor
FED faizi sabit tuttu!
FED faizi sabit tuttu!
9 noktada sondaj! Başvuru ve ruhsat işi tamam
9 noktada sondaj! Başvuru ve ruhsat işi tamam
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Fed’in kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Fed'in kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Torba yasada neler var?
Torba yasada neler var?
Daha Fazla Video Göster