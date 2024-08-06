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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de tarih verdi: Enflasyon sert düşecek! 2025'te rahatlamayı göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de tarih verdi: Enflasyon sert düşecek! 2025'te rahatlamayı göreceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 12:11
Son dakika haberi... Küresel piyasalarda rüzgar dindi mi? Küresel çöküntü Türkiye'yi etkiler mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Enflasyonun sert düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Reform programımız milletimizi pahalılıktan kurtaracak" ifadelerini kullandı.
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