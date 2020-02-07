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07.02.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı... |Video

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Faizler düşüyor, daha da düşecek" dedi. Öte yandan Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık.

Faizler düşüyor, daha da düşecek. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldı.

"ENFLASYONU TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Enflasyon raydan çıktı diyenlere söylüyorum. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.

Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır.

İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.

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