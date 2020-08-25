25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Kimse bileğimizi bükemez

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2020 11:39
Güncelleme:25.08.2020 11:42
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.

Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ."

Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez
Kapasite kullanım oranı arttı
Kapasite kullanım oranı arttı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
FETÖ'cü hainler 2015'te engellemeye çalıştı
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
İşte 10 soruda doğalgaz keşfi
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Doğalgaz nasıl çıkarılıyor?
Bakan Dönmez'den yeni açıklama: İthalatımızda...
Bakan Dönmez'den yeni açıklama: İthalatımızda...
2017'de başlayan strateji bugün meyvesini verdi
"2017'de başlayan strateji bugün meyvesini verdi"
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
Berat Albayrak döneminde enerjide tarihi adımlar
Bakan keşfin maddi değerini açıkladı
Bakan keşfin maddi değerini açıkladı
'Müjde' cebe ne zaman yansıyacak?
'Müjde' cebe ne zaman yansıyacak?
Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır
Bakan Albayrak: Zafer, inananlarındır
A Haber Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi
A Haber Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi
Daha Fazla Video Göster