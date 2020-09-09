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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni güzel haberler gelebilir

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Giriş: 09.09.2020 07:44
Güncelleme:09.09.2020 07:48
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
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