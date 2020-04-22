22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Birlikte başaracağız
Petrol fiyatları neden düştü?
Petrol fiyatları neden düştü?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Proje tamamlandı' deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim anlattı
Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim anlattı
Bakan Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı
Bakan Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali görüntülendi
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali görüntülendi
Kısa çalışma ödeneğine rekor başvuru
Kısa çalışma ödeneğine rekor başvuru
1.000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı
1.000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı
2. Abdülhamid döneminin planıydı! Filyos Liman Projesi'nden haber var | Video
2. Abdülhamid döneminin planıydı! Filyos Liman Projesi'nden haber var | Video
Bakan Albayrak video paylaşıp bu mesajı verdi
Bakan Albayrak video paylaşıp bu mesajı verdi
Daha Fazla Video Göster