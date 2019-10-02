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02.10.2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel röportajı 3 Ekim Perşembe saat 14'de A Haber ve A Para'da... |Video

Ekonominin 3 yıllık yol haritası hazır. Dengelenmeden sonra sıra değişimde... Türkiye ekonomisinde neler değişecek? Türkiye yeni ekonomi programındaki hedefine nasıl ulaşacak? Enflasyonla mücadelede öncelik ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüm soruları A Haber & A Para ortak yayınında yanıtlıyor. Bakan Albayrak ile gerçekleştirilecek olan özel röportaj yarın (03 Ekim 2019 Perşembe) saat 14'de ekrana gelecek.

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