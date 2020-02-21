Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 3 müjde birden verdi |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Albayrak'ın piyasalara verdiği 3 müjde, A Haber ekranlarında değerlendirildi.

Gaziantep Ticaret Odası hizmet binasında 'İş Dünyası Buluşmaları' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaları sevindirecek 3 müjde verdi. Bakan Albayrak'ın verdiği müjdelerin ne anlama geldiği A Haber ekranlarında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından yorumlandı.İşte Bakan Albayrak'ın o müjdeleri:Yeni ekonomik programda açıklanan 'ivme' paketi ile sanayiciye önemli finansman sağlandığını aktaran Bakan Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini ifade ederek,şeklinde konuştu.Daha güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü: