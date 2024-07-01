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Gri listeden çıkış piyasalara nasıl yansır? Altında yeni rekor mu gelecek? A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 11:40
Piyasalar güne nasıl başladı? Altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Borsada oklar hangi yönü gösteriyor? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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