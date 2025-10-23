23 Ekim 2025, Perşembe
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Piyasalarda gözler bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Karar öncesi ekonomistler PPK'nın kararına ilişkin tahminlerde bulunurken, A Para'ya bağlanan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata karar öncesi değerlendirme yaptı. Ata, konuşmasında bugünkü faiz kararının önemine de dikkat çekti.