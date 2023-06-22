22 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gözler emekli ve memur zammında! Ne kadar olacak? Flaş tahmin
Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli aylığında iyileştirme düzenlemesi Meclis'e gelecek" dedi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 86 kalemde iyileşme sağlanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.