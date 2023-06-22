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Gözler emekli ve memur zammında! Ne kadar olacak? Flaş tahmin

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 16:46
Sosyal destek sistemini güçlendiren, büyümeyi teşvik eden, yoksulluğu önleyen, işgücü piyasasında verimliliği etkileyen asgari ücret zammının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli aylığında iyileştirme düzenlemesi Meclis'e gelecek" dedi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte 86 kalemde iyileşme sağlanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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