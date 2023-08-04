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Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 08:26
Yapılandırma kanunu kapsamındaki vergi borçlarının 1. ve 2. taksitlerinin ödemeleri için bugün son gün. Ödemeler nasıl yapılabilir? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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