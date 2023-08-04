Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün

Yapılandırma kanunu kapsamındaki vergi borçlarının 1. ve 2. taksitlerinin ödemeleri için bugün son gün. Ödemeler nasıl yapılabilir? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN