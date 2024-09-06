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Gaziantep’te çiftçiler için pazar kuruldu! Üretici direkt satıyor

Gaziantep’te çiftçiler için pazar kuruldu! Üretici direkt satıyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 13:43
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üretici ile alıcı arasındaki komisyoncuları aradan kaldırdı. Çiftçi oluşturulan pazarda ürünlerini kendisi satıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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