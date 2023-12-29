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Flaş KKM kararı! Kur korumalıda yeni hesap açılmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 15:29
1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek.
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