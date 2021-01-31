Gıda fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış tartışma konusu oldu. Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili harekete geçildi. Tarladan sofraya fahiş zamlarla ilgili 'erken uyarı sistemi' oluşturulacak. Peki fiyatlardaki artış nasıl önlenecek? Fiyatlar neden yüksek? Gıda fiyatlarında maliyeti artıan sebepler neler? TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Gıda fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış tartışma konusu oldu. Gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili harekete geçildi. Tarladan sofraya fahiş zamlarla ilgili 'erken uyarı sistemi' oluşturulacak. Peki fiyatlardaki artış nasıl önlenecek? Fiyatlar neden yüksek? Gıda fiyatlarında maliyeti artıan sebepler neler? TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

"HAKLI BİR GEREKÇESİ YOK"

Kılıç, "Ne yazık ki dünyada artık herkes biriktirilebilir ve saklanabilir şeyin peşinde yani paranın peşinde. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gıdadaki fiyat artışlarının haklı bir gerekçesi yok! Yani dünyada tüketim azaldı lokantalar restoranlar kapalı, oteller yurtlar her taraf kapalıyken tüketim azaldı ama dünyada sanki bu artmışcasına bir talep söz konusu. Bu ülkelerin tam da gıda tekelini dünyada elinde bulunduranların yapmış olduğu manipülatif davranışlarla beraber ülkelerin korumacılığı başladı. Her ülke daha fazla ürüne ulaşıp stoklama arzusunda." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Devletin de hem üreticisini hem de tüketicisini koruyabilecek enstrümanı gücü kanunu müeyyideleri var. Böyle olağanüstü dönemlerde devlet o zaman kendi gücünü koymak durumda kalıyor. Eskisinden daha çok sahaya inerek kurumlar arası iş birliğini geliştirerek fiyatların nasıl şekillendiğini ve hangi aşamalarda müdahil olması gerektiğini bilerek ve bunu bilen insanlarla yaparak şu anda sistemi oturtma arzusu içerisine hızla girdi." şeklinde konuştu.