09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 01:18
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
4 ilde petrol hamlesi!
4 ilde petrol hamlesi!
Hedef düşük kalıcı tek haneli enflasyon
"Hedef düşük kalıcı tek haneli enflasyon"
Altında yükseliş sürer mi?
Altında yükseliş sürer mi?
İşte örnek hesaplamalar
İşte örnek hesaplamalar
Emekliye nasıl bir artış yapılacak?
Emekliye nasıl bir artış yapılacak?
Emekli zammı için yol haritası
Emekli zammı için yol haritası
İki ayrı semtte farklı fiyatlar
İki ayrı semtte farklı fiyatlar
Altın ve Bitcoin neden yükseliyor?
Altın ve Bitcoin neden yükseliyor?
Evlenene 4’lü destek
Evlenene 4'lü destek
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl yapılır?
Ev sahipleri dikkat! Kira beyannamesi nasıl yapılır?
Daha Fazla Video Göster