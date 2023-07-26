FED’in faiz kararı ne olacak?

Piyasalarda neler oluyor? Borsada yükseliş trendi sürüyor mu? Küçük yatırmcı ne yapmalı? Gözler bir taraftan da FED'in bugün açıklayacağı faiz kararında. Yarın Türkiye'de enflasyon raporu açıklanacak. Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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