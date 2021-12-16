FED’in faiz kararı ne anlama geliyor? TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi?

Son dakika Merkez Bankası faiz kararı haberi... Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez Bankası faiz indirecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kritik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bugün MB'nin vereceği karar da önemli. Onun öncesinde kurda her zaman olduğu gibi Merkez Bankası ne zaman bir faiz toplantısı yapacak olsa kurda bir atak oluyor. 'Aman ha sen sakın indirme ben kuru yükseltirim' mesajı vermeye çalışıyorlar ama bir süredir Merkez Bankası bunları dinlemiyor. Zaten Merkez Bankası bugün ne karar verirse versin, ki beklenti 100 baz puan indirmesi yönünde ama sabit tutabilir beklentisi de var, ne karar verirse versin o teknik bir karar olacak. İşin gereğini yapacak ama burada önemli olan Merkez Bankası'nın kararlı bir tutum sergilemesi. Üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin yer alma kararlılığı. Zaten piyasaya o mesajı verirse sıkıntı olmayacak demektir. Merkez Bankası'nın vereceği o teknik karardan çok bu kararlılığı gösterip göstermediğine bakmak istiyorum. O Açıklanacak metinde buna bakacağız aslında ne anlama geliyor." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN