16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları FED’in faiz kararı ne anlama geliyor? TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi?

FED’in faiz kararı ne anlama geliyor? TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 10:04
Son dakika Merkez Bankası faiz kararı haberi... Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez Bankası faiz indirecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kritik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bugün MB'nin vereceği karar da önemli. Onun öncesinde kurda her zaman olduğu gibi Merkez Bankası ne zaman bir faiz toplantısı yapacak olsa kurda bir atak oluyor. 'Aman ha sen sakın indirme ben kuru yükseltirim' mesajı vermeye çalışıyorlar ama bir süredir Merkez Bankası bunları dinlemiyor. Zaten Merkez Bankası bugün ne karar verirse versin, ki beklenti 100 baz puan indirmesi yönünde ama sabit tutabilir beklentisi de var, ne karar verirse versin o teknik bir karar olacak. İşin gereğini yapacak ama burada önemli olan Merkez Bankası'nın kararlı bir tutum sergilemesi. Üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin yer alma kararlılığı. Zaten piyasaya o mesajı verirse sıkıntı olmayacak demektir. Merkez Bankası'nın vereceği o teknik karardan çok bu kararlılığı gösterip göstermediğine bakmak istiyorum. O Açıklanacak metinde buna bakacağız aslında ne anlama geliyor." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette karar toplantısı
Asgari ücrette karar toplantısı
Ürünler aynı fiyat farklı!
Ürünler aynı fiyat farklı!
Asgari ücret açıklanıyor
Asgari ücret açıklanıyor
Milyonların geliri artıyor!
Milyonların geliri artıyor!
Asgari ücrette gözler Külliye’de
Asgari ücrette gözler Külliye’de
Doların arkasındaki 3 odak!
Doların arkasındaki 3 odak!
Faiz indirimi gelecek mi?
Faiz indirimi gelecek mi?
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme!
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK’da görev değişimi | Hazine Bakan Yardımcıları kim oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'da görev değişimi | Hazine Bakan Yardımcıları kim oldu?
Gözler MB’nin faiz kararında
Gözler MB’nin faiz kararında
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Asgari ücret ne olacak?
Asgari ücret ne olacak?
Daha Fazla Video Göster