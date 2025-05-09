Fed’in faiz kararı altını hareketlendirdi! Asya’daki savaşı altını nasıl etkiler?

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında sert hareketlilik yaşandı. Kararın ardından ons altın, kayıplarını telafi ederek güne 3 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde başlasa da bu yükseliş kalıcı olmadı. Hindistan-Pakistan savaşı ise piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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