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Fed’in faiz kararı altını hareketlendirdi! Asya’daki savaşı altını nasıl etkiler?

Fed'in faiz kararı altını hareketlendirdi! Asya’daki savaşı altını nasıl etkiler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 10:23
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında sert hareketlilik yaşandı. Kararın ardından ons altın, kayıplarını telafi ederek güne 3 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde başlasa da bu yükseliş kalıcı olmadı. Hindistan-Pakistan savaşı ise piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
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Fed’in faiz kararı altını hareketlendirdi! Asya’daki savaşı altını nasıl etkiler?
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