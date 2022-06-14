FED faizi ne kadar artıracak? Piyasaların gözü FED’in faiz kararında

Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından gerçekleştirilecek olan FED toplantısında faiz artırıma kesin gözüyle bakılıyor. Peki FED’in faiz kararı ne olur? Ne kadar faiz artırır? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, "FED yarınki toplantıda faiz artıracağı kesin. En az 50 baz puanlık faiz artıracaktır diye düşünüyorum ama 75 baz puan faiz artırımının da masada olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal 50 baz puan ama 75 puan olursa da benim için sürpriz olmaz. Bundan sonraki süreçte faiz artırımları devam edecektir. Yıl sonuna kadar 200 baz puan ve üzerinde faiz artışı görürsek FED tarafında sürpriz olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.