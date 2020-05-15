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Fatih sondaj gemisi Karadeniz’e hazırlanıyor! Bakan Fatih Dönmez tarih vermişti | Video

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Giriş: 15.05.2020 17:27
Güncelleme:15.05.2020 17:45
Karadeniz’de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in platform indirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için platformu indirilen gemi havadan görüntülendi. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan 'Fatih' sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. 10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Fatih sondaj gemisi hazırlanıyor
Fatih sondaj gemisi hazırlanıyor
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