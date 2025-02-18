Fahiş zam yapan özel okullar ücret iadesi yapacak

Özel okullarda fahiş zamlarla mücadele eden velilere emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Ankara'da yaşayan bir baba ikinci sınıfa giden çocuğunun eğitim aldığı özel okulun yaptığı yüksek zammı Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Yapılan zamları hukuka aykırı buldu ve okulun 29 bin liralık farkı veliye iade etmesine hükmetti.

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