18 Ocak 2023, Çarşamba
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EYT’lilerin maaşları martta hesplarda
EYT teklifinde teknik çalışmalarda sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme için tarih verdi. Akbaşoğlu, "Muhtemelen teklifi haftaya meclis başkanlığına sunacağız" dedi. EYT'lilerin mart ayında ilk maaşlarını alacaklarını söyledi.