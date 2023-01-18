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EYT’lilerin maaşları martta hesplarda

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Giriş: 18.01.2023 09:40
EYT teklifinde teknik çalışmalarda sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme için tarih verdi. Akbaşoğlu, "Muhtemelen teklifi haftaya meclis başkanlığına sunacağız" dedi. EYT'lilerin mart ayında ilk maaşlarını alacaklarını söyledi.
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EYT’lilerin maaşları martta hesplarda
EYT’lilerin maaşları martta hesplarda
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