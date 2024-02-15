15 Şubat 2024, Perşembe
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EYT'liler için 3 fırsat! Vergi ödenmeyecek, ikramiye ve refah payı artışı alacaklar
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler nisan ve haziran aylarında iki ikramiye alacak. Bu ikramiyelerin artırılması da gündemde. Peki emeklilik için başvuran EYT'liler ya da henüz başvurmamış sigortalılar bu paraları ve refah paylarını alabilecek mi? Merak edilen detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.