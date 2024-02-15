15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'liler için 3 fırsat! Vergi ödenmeyecek, ikramiye ve refah payı artışı alacaklar

EYT'liler için 3 fırsat! Vergi ödenmeyecek, ikramiye ve refah payı artışı alacaklar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 10:16
Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler nisan ve haziran aylarında iki ikramiye alacak. Bu ikramiyelerin artırılması da gündemde. Peki emeklilik için başvuran EYT'liler ya da henüz başvurmamış sigortalılar bu paraları ve refah paylarını alabilecek mi? Merak edilen detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’liler için 3 fırsat!
EYT'liler için 3 fırsat!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Hamsi bolluğu ihracata yansıdı!
Hamsi bolluğu ihracata yansıdı!
Bitcoin 50 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?
Bitcoin 50 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?
Antalya’da yağış riski devam ediyor mu?
Antalya'da yağış riski devam ediyor mu?
Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?
Başvuru şartları belli oldu
Başvuru şartları belli oldu
Altın ve borsa yatırımcıları dikkat
Altın ve borsa yatırımcıları dikkat
Kentsel dönüşüm için teşvikler neler?
Kentsel dönüşüm için teşvikler neler?
Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde!
Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde!
Kiralamalarda depozito çıkmazı
Kiralamalarda depozito çıkmazı
Emeklilere yeni destekler geliyor
Emeklilere yeni destekler geliyor
Daha Fazla Video Göster