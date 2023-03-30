EYT'de nisan maaşı için son 2 gün | Mart bitmeden başvuru yapmak gerekiyor! En az 18 bin TL ile 22.500 TL kazanç...

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselten yasa teklifi, TBMM’de bugün ele alınacak. Kanun teklifine EYT işlemlerini hızlandırmak için SGK çalışanlarına ödenen fazla mesainin artırılmasına yönelik madde de eklenecek. Mevcut şartlarda verilen 27 liralık fazla mesai ücreti 50 liranın üzerine çıkarılacak. Mesaiye zam uygulaması 3 ay sürecek. Öte yandan EYT'de nisan maaşı için son 2 gün! Nisan ayında maaş almak için mart bitmeden başvuru yapmak gerekiyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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