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EYT kıdem tazminatına düşük faizli kredi! EYT’de kıdem tazminatı nasıl ödenecek?
EYT'DE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ BAŞLIYOR
*24 ay için faiz oranı Yüzde 10.32
*Daha fazlası için faiz oranı Yüzde 11.32
*6 ay ödemesiz 356 ay vade
*KGF kefaleti 50 milyar lira, 68 milyar lira hacim
*Özel ve kamu bankaları devrede
8 YIL 4 AY 10 GÜN ÇALIŞAN BİR EYT'LİNİN TAZMİNATI
Brüt ücret 18.000 TL
Yılda 1 ikramiye 18.000 TL
Ücrete eklenecek miktar: 18.000 / 12 = 1.500 TL
Giydirilmiş brüt ücret : 19.500 TL
8 yıllık tazminat: 19.500 X 8 = 156.000 TL
4 aylık tazminat: 19.500 /12 X 4 = 6.500 TL
10 günlük tazminat: 19.500 / 360 X 10 = 542 TL
TOPLAM TAZMİNAT: 163.042 TL
Damga vergisi: 1.238 TL
İŞÇİYE ÖDENECEK TAZMİNAT: 161.804 TL
BU İŞÇİ İKRAMİYE ALMASAYDI HESABI ŞÖYLE YAPILACAKTI
Brüt ücret: 18.000 TL
8 yıllık tazminat: 144.000 TL
4 aylık tazminat: 6.000 TL
10 günlük tazminat: 500 TL
Toplam tazminat: 150.500 TL
Damga vergisi: 1.142 TL
ÖDENECEK TAZMİNAT: 149.358 TL