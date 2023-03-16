EYT kıdem tazminatına düşük faizli kredi! EYT’de kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

EYT kanunu geçtiğimiz haftalarda Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla başvuru süreci başladı. Şu ana kadar 750 binden fazla kişi EYT’ye başvuru yaptı. İlk maaşlar nisan ayında tahsis numarasının son 2 hanesine göre hesaplara yatacak. Peki EYT’de kıdem tazminatı nasıl ödenek? EYT’linin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ BAŞLIYOR

*24 ay için faiz oranı Yüzde 10.32

*Daha fazlası için faiz oranı Yüzde 11.32

*6 ay ödemesiz 356 ay vade

*KGF kefaleti 50 milyar lira, 68 milyar lira hacim

*Özel ve kamu bankaları devrede

8 YIL 4 AY 10 GÜN ÇALIŞAN BİR EYT'LİNİN TAZMİNATI

Brüt ücret 18.000 TL

Yılda 1 ikramiye 18.000 TL

Ücrete eklenecek miktar: 18.000 / 12 = 1.500 TL

Giydirilmiş brüt ücret : 19.500 TL

8 yıllık tazminat: 19.500 X 8 = 156.000 TL

4 aylık tazminat: 19.500 /12 X 4 = 6.500 TL

10 günlük tazminat: 19.500 / 360 X 10 = 542 TL

TOPLAM TAZMİNAT: 163.042 TL

Damga vergisi: 1.238 TL

İŞÇİYE ÖDENECEK TAZMİNAT: 161.804 TL

BU İŞÇİ İKRAMİYE ALMASAYDI HESABI ŞÖYLE YAPILACAKTI

Brüt ücret: 18.000 TL

8 yıllık tazminat: 144.000 TL

4 aylık tazminat: 6.000 TL

10 günlük tazminat: 500 TL

Toplam tazminat: 150.500 TL

Damga vergisi: 1.142 TL

ÖDENECEK TAZMİNAT: 149.358 TL