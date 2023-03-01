01 Mart 2023, Çarşamba
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EYT için milyonlara kritik uyarı! Sakın "kapsam dışıyım" demeyin! Uzman isim uyardı: Müracaat için bekleyin
TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin ilk detayları paylaşırken vatandaşlara uyarılarda bulundu. EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...