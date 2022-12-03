03 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi destek paketi yürürlüğe girdi
Devletten esnafa 100 milyar liralık kredi desteği geldi. 100 milyar liralık kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek. Esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri yararlanabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken değerlendirdi.