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Esnafa can suyu! 100 milyar liralık kredi destek paketi yürürlüğe girdi

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 11:31
Devletten esnafa 100 milyar liralık kredi desteği geldi. 100 milyar liralık kredi destek paketi yürürlüğe girdi. Esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek. Esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri yararlanabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken değerlendirdi.
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