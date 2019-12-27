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27.12.2019

Esnafa 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi! Peki kredi şartları neler? İşte faiz alınmadan kredi verilecek meslekler

Halkbank'tan 2,5 milyon esnafa faizsiz kredi imkanı... Peki hangi mesleklere faizsiz kredi verilecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında esnafa faizsiz kredi alım şartlarını anlattı. Hangi mesleklere bu kredinin verileceğini, koşulların neler olduğunu anlatan Erdem, "30 yaşın altında esnaf olmak isteyen genç girişimcilere de 100 bin TL'ye yakın faizsiz kredi imkanı verilecek" dedi.

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