05 Haziran 2024, Çarşamba
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Eskişehir'de yılın ilk mahsulü kadın çiftçiden
Eskişehir'de 25 yaşındaki kadın çiftçi tarafından hasat edilen yılın ilk mahsulü arpa, Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen açık arttırma sonucu kilogramı 75 TL'den alıcı buldu.